Sumitomo Seika Chemicals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sumitomo Seika Chemicals hat am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 50,53 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sumitomo Seika Chemicals noch ein Gewinn pro Aktie von 15,95 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sumitomo Seika Chemicals 40,40 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at