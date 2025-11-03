Sumitomo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sumitomo hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 107,93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 105,47 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sumitomo im vergangenen Quartal 1 749,27 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sumitomo 1 746,75 Milliarden JPY umsetzen können.

