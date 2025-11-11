Sumitomo Titanium mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Titanium hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 63,06 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 25,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,82 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 13,76 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at