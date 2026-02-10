Sumitomo Titanium mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Titanium stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,05 JPY gegenüber 53,93 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29,29 Prozent zurück. Hier wurden 10,38 Milliarden JPY gegenüber 14,69 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at