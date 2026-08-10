Sumitomo Titanium verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Titanium hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Sumitomo Titanium hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,33 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,29 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 12,38 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Titanium 12,11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at