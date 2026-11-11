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11.11.2026 06:31:29
Sumitomo Titanium zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sumitomo Titanium lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 3,05 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Titanium 63,06 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sumitomo Titanium in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,24 Milliarden JPY im Vergleich zu 14,82 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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