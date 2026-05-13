Sumitomo Warehouse: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Warehouse hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 94,54 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 139,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sumitomo Warehouse 49,46 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 49,65 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 230,86 JPY. Im letzten Jahr hatte Sumitomo Warehouse einen Gewinn von 257,32 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 196,24 Milliarden JPY – ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sumitomo Warehouse 193,40 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at