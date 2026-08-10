Sumitomo Warehouse präsentierte Quartalsergebnisse

Sumitomo Warehouse präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 78,56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 40,92 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sumitomo Warehouse im vergangenen Quartal 50,44 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sumitomo Warehouse 47,88 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at