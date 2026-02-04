Sumitomo Warehouse stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sumitomo Warehouse veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 52,82 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50,09 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 48,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at