01.01.2026 06:31:28
Summer Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Summer Energy hat am 29.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 0,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 99,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
