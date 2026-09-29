AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Schulterschluss
|
29.09.2026 17:16:00
Summit-Aktie springt kräftig an: AstraZeneca baut Partnerschaft mit Milliardenspritze aus
Summit steigt im NASDAQ-Handel zeitweise um 6,46 Prozent auf 16,47 Dollar. Die Aktien der britischen AstraZeneca notieren derweil 0,35 Prozent tiefer bei 124,48 GBP.
Zusätzlich zu der Investition planen die beiden Unternehmen, ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Krebsbehandlungen zu intensivieren. Sie unterzeichneten eine Vereinbarung über eine klinische Kooperation, um Sonesitatug-Vedotin von AstraZeneca in Kombination mit Ivonescimab von Summit zu evaluieren.
Zudem unterzeichneten sie eine unverbindliche Absichtserklärung im Zusammenhang mit einer geplanten Vereinbarung zur Durchführung klinischer Studien, bei denen Ivonescimab mit mehreren Krebsmedikamenten von AstraZeneca in einer Reihe von klinischen Tests kombiniert werden soll. Die Vereinbarung ist beiderseitig nicht-exklusiv. Jedes Unternehmen behält die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte. Zudem gibt es keine Bestimmungen über Lizenzgebühren, Meilensteine oder Umsatz- oder Gewinnbeteiligungen.
DJG/DJN/uxd/gos
Von Elias Schisgall
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
09:28
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
28.09.26
|FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
23.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.09.26
|Stabiler Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag an Nulllinie (finanzen.at)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|11:54
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|11:54
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|11:54
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|144,70
|-0,89%
|Summit Therapeutics Inc Registered Shs
|16,23
|4,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.