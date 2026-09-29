Summit Therapeutics Aktie
WKN DE: A2QDFS / ISIN: US86627T1088
|Schulterschluss
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29.09.2026 07:12:00
Summit-Aktie springt zweistellig an: AstraZeneca baut Partnerschaft mit Milliardenspritze aus
Summit stiegen im nachbörslichen Handel um 18 Prozent auf 18,30 Dollar. Die Aktien der britischen AstraZeneca zeigten sich unverändert.
Zusätzlich zu der Investition planen die beiden Unternehmen, ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Krebsbehandlungen zu intensivieren. Sie unterzeichneten eine Vereinbarung über eine klinische Kooperation, um Sonesitatug-Vedotin von AstraZeneca in Kombination mit Ivonescimab von Summit zu evaluieren.
Zudem unterzeichneten sie eine unverbindliche Absichtserklärung im Zusammenhang mit einer geplanten Vereinbarung zur Durchführung klinischer Studien, bei denen Ivonescimab mit mehreren Krebsmedikamenten von AstraZeneca in einer Reihe von klinischen Tests kombiniert werden soll. Die Vereinbarung ist beiderseitig nicht-exklusiv. Jedes Unternehmen behält die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte. Zudem gibt es keine Bestimmungen über Lizenzgebühren, Meilensteine oder Umsatz- oder Gewinnbeteiligungen.
DJG/DJN/uxd/gos
Von Elias Schisgall
DOW JONES
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