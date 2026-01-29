Summit Bank Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Summit Bank Group hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Summit Bank Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,390 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Summit Bank Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,45 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 82,55 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Summit Bank Group 79,04 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at