29.01.2026 06:31:29

Summit Bank Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Summit Bank Group hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Summit Bank Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,390 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Summit Bank Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,45 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 82,55 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Summit Bank Group 79,04 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen