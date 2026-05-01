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01.05.2026 06:31:29
Summit Bank Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Summit Bank Group hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,58 USD. Im letzten Jahr hatte Summit Bank Group einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 20,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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