Summit Financial Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Summit Financial Group präsentierte am 27.04.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1,08 USD gegenüber 0,900 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 38,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at