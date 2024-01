Summit Financial Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Summit Financial Group lud am 25.01.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent auf 46,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,81 USD, nach 4,08 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 177,45 Millionen USD gegenüber 147,14 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,11 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 178,40 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at