Summit Hotel Properties stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Summit Hotel Properties hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 185,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Summit Hotel Properties 177,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at