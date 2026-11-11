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11.11.2026 06:31:29
Summit Midstream: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Summit Midstream präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Summit Midstream -0,130 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 183,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Summit Midstream einen Umsatz von 146,9 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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