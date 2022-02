Summit Midstream Partners LP Partnership Units: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Summit Midstream Partners LP Partnership Units präsentierte in der am 25.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,420 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 29,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 99,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 96,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 6,570 USD gegenüber 55,84 USD im Vorjahr verkündet.

Der Jahresumsatz wurde auf 400,62 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 383,47 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 0,649 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 402,54 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at