Summit Midstream: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Summit Midstream hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -19,250 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 146,9 Millionen USD ausgewiesen.

