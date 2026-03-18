18.03.2026 06:31:28

Summit Midstream verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Summit Midstream hat am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Summit Midstream hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,400 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Summit Midstream im vergangenen Quartal 142,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Summit Midstream 107,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,610 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Summit Midstream ein EPS von -12,780 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 562,09 Millionen USD gegenüber 429,62 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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