Summit Real Estate: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Summit Real Estate hat am 30.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,20 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Summit Real Estate 0,590 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 228,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 232,0 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 762,7 Millionen ILS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at