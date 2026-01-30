|
30.01.2026 06:31:29
Summit Securities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Summit Securities stellte am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,61 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Summit Securities ein EPS von -4,460 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Summit Securities im vergangenen Quartal 216,4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 525,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Summit Securities -50,9 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
