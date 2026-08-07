Summit Securities: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Summit Securities gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18,52 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 409,1 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 48,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 275,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at