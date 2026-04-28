Summit State Bank Rohnert Aktie
WKN DE: A0KD1W / ISIN: US8662642037
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28.04.2026 15:15:14
Summit State Bank Profit Falls In Q1
(RTTNews) - Summit State Bank (SSBI) revealed earnings for first quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $1.67 million, or $0.25 per share. This compares with $2.49 million, or $0.37 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.4% to $14.04 million from $14.54 million last year.
Summit State Bank earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.67 Mln. vs. $2.49 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $0.37 last year. -Revenue: $14.04 Mln vs. $14.54 Mln last year.
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