Summit State Bank Rohnert: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Summit State Bank Rohnert hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 16,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at