Summit State Bank Rohnert: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Summit State Bank Rohnert hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 15,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Summit State Bank Rohnert 15,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at