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30.07.2026 06:31:29
Summit State Bank Rohnert: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Summit State Bank Rohnert hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 USD gegenüber 0,360 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat Summit State Bank Rohnert 15,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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