Summit State Bank Rohnert stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Summit State Bank Rohnert veröffentlichte am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 13,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,01 USD. Im letzten Jahr hatte Summit State Bank Rohnert einen Gewinn von -0,620 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 5,46 Prozent auf 62,22 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 58,82 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at