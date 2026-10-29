Summit State Bank Rohnert zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Summit State Bank Rohnert äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Summit State Bank Rohnert 0,120 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,1 Millionen USD – eine Minderung von 6,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at