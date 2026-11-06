Summit Therapeutics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Summit Therapeutics hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at