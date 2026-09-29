Summit Therapeutics Aktie

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WKN DE: A14P7C / ISIN: US86627R1023

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29.09.2026 17:29:48

Summit Therapeutics Stock Rises 7% After AstraZeneca Strategic Investment

(RTTNews) - Summit Therapeutics Inc. (SMMT) is up 6.52 percent, gaining $1.01 to $16.49 on Tuesday. The move follows yesterday's announcement that AstraZeneca agreed to make a $2.0 billion strategic equity investment in Summit and collaborate on clinical studies evaluating ivonescimab with sonesitatug vedotin and other AstraZeneca cancer medicines.

Summit Therapeutics is currently trading at $16.49, up from the previous close of $15.48 after opening at $18.87 on the Nasdaq. The stock has traded between $16.15 and $19.07 during the session, with trading volume at 16.11 million shares versus average volume of 5.09 million shares.

AstraZeneca will purchase approximately 108,955 preferred shares convertible into common stock at a conversion price equivalent to $18.36 per share, representing a premium to Summit's recent trading price. The companies plan to evaluate ivonescimab, a PD-1/VEGF bispecific antibody, with sonesitatug vedotin in gastrointestinal cancers and potentially with additional AstraZeneca cancer medicines, including ADCs. Summit said the transaction is expected to close by the end of this week.

Shares have traded between $12.07 and $29.23 over the past 52 weeks.

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