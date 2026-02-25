Summit Therapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Summit Therapeutics veröffentlichte am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,29 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,440 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at