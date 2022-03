Summit Wireless Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Summit Wireless Technologies lud am 11.03.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,180 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Summit Wireless Technologies im vergangenen Quartal 2,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Summit Wireless Technologies 1,0 Millionen USD umsetzen können.

Summit Wireless Technologies vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,940 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,450 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 6,54 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 175,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,37 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,978 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 6,54 Millionen USD, befunden.

Redaktion finanzen.at