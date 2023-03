Sumo Logic mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sumo Logic hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2023 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,030 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 79,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 67,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,300 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 242,13 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 300,67 Millionen USD ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,360 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 298,45 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at