Sumou Real Estate Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sumou Real Estate Registered äußerte sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,54 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sumou Real Estate Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,470 SAR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sumou Real Estate Registered im vergangenen Quartal 228,5 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 104,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sumou Real Estate Registered 111,9 Millionen SAR umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,71 SAR, nach 2,13 SAR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Sumou Real Estate Registered mit einem Umsatz von insgesamt 522,69 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 429,51 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 21,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at