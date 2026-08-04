Sumou Real Estate Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sumou Real Estate Registered hat am 02.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,740 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 148,7 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 104,2 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at