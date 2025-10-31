Sumou Real Estate Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Sumou Real Estate Registered hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,98 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,600 SAR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sumou Real Estate Registered mit einem Umsatz von insgesamt 148,6 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,3 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 35,90 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at