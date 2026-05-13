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13.05.2026 06:31:29
Sumou Real Estate Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sumou Real Estate Registered hat am 10.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,71 SAR gegenüber 0,450 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.
Sumou Real Estate Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,5 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 82,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 101,5 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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