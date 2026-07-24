Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
|
24.07.2026 08:41:01
Sun, football and political change push consumer and business confidence higher
Economists warn optimism will not last if oil stays near $100 a barrelWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!