Sun AKaken legte Quartalsergebnis vor

Sun AKaken ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sun AKaken die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 70,25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 25,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,32 Prozent auf 9,09 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at