13.02.2026 06:31:29
Sun AKaken öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sun AKaken veröffentlichte am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 19,48 JPY gegenüber 28,06 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 7,39 Milliarden JPY gegenüber 7,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
