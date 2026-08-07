Sun AKaken präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sun AKaken hat am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 79,56 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sun AKaken ein EPS von 14,89 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,12 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,91 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at