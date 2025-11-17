Sun AKaken stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sun AKaken hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 25,12 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,630 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sun AKaken im vergangenen Quartal 7,62 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sun AKaken 7,46 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at