Sun AKaken stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sun AKaken äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 40,13 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -16,750 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sun AKaken in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,44 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,21 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 99,62 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 23,12 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 30,36 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 29,43 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at