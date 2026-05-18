Sun Capital Management: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sun Capital Management hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,58 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sun Capital Management -1,070 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Milliarden JPY – ein Plus von 1559,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sun Capital Management 94,3 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,430 JPY. Im Vorjahr waren -2,990 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sun Capital Management im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 180,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,96 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 701,61 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at