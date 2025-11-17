|
17.11.2025 06:31:29
Sun Capital Management legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sun Capital Management äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,67 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,080 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sun Capital Management in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 88,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27,7 Millionen JPY im Vergleich zu 233,3 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
