Sun Capital Management: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sun Capital Management lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,81 JPY gegenüber -0,590 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 59,0 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sun Capital Management einen Umsatz von 42,2 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at