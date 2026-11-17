Sun Capital Management hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,40 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sun Capital Management ein EPS von -0,670 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 30,20 Prozent auf 57,3 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sun Capital Management 82,1 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at