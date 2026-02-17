Sun Capital Management stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sun Capital Management hat am 16.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,59 JPY gegenüber -0,450 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 274,9 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 56,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 176,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at